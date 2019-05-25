Владимир Соловьев встретится с обещавшим дать ему ”леща” за бесов уральцем

До этого Соловьев обозвал противников храма в Екатеринбурге бесами и сообщил, что намерен судиться и ”изгонять” их. В ответ на это Дербенев заявил, что намерен отправиться в Москву, чтобы дать ”крепкого леща” Соловьеву.

По словам активиста, беседа состоится 25 мая. Она пройдет в центре Москвы, уточнил Дербенев.

Он добавил, что получил приглашение лично от Соловьева и готов к диалогу.

Ранее сообщалось, что Соловьева вызвали на дуэль за бесов.