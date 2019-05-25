25.05.2019, 15:25

Владимир Соловьев встретится с обещавшим дать ему ”леща” за бесов уральцем

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Владимир Соловьев встретится с обещавшим дать ему ”леща” за бесов уральцем
Foto on illustratiivneAlexander Shcherbak/TASS

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым, который пообещал дать ему ”леща”. Об этом сам Дербенев написал в фейсбуке.

До этого Соловьев обозвал противников храма в Екатеринбурге бесами и сообщил, что намерен судиться и ”изгонять” их. В ответ на это Дербенев заявил, что намерен отправиться в Москву, чтобы дать ”крепкого леща” Соловьеву.

По словам активиста, беседа состоится 25 мая. Она пройдет в центре Москвы, уточнил Дербенев.

Он добавил, что получил приглашение лично от Соловьева и готов к диалогу.

Ранее сообщалось, что Соловьева вызвали на дуэль за бесов.

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