ВИДЕО: Зеленский официально вступил в должность президента Украины. И тут же распустил Раду!

"Я говорю по-русски, потому что они не понимают по-украински. А вы продолжайте делить людей, пан Ляшко. Украинец — это не в паспорте, это в сердце". Зеленский призвал не держать в кабинетах его портретов, потому что "президент - это не икона". "Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза". "Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам на свете. Нас 65 миллионов. Тех, кого родила Украинская земля. Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую Украину, я с радостью дам украинское гражданство. Мы ждём вас. Не надо сувениров из-за границы. Привезите нам свои знания.

Это может нам начать новую эпоху. Скептики скажут: невозможно. Но может это и есть национальная идея: делать невозможность", - заявил он. После этого президент Украины сказал, что он распускает Верховную раду восьмого созыва. На церемонию приехали президенты пяти стран. Это — глава Латвии Раймондс Вейонис, Литвы (Даля Грибаускайте), Эстонии (Керсти Кальюлайд), Грузии (Саломе Зурабишвили) и Венгрии(Янош Адер).

Также на принятие присяги Зеленским приехали вице-президент Турции Фуат Октай и глава парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Октай Асадов.

Кроме того, на церемонии присутствуют вице-премьер-министр Словакии Рихард Раши, вице-премьер Болгарии Марияна Николова, вице-премьер Румынии Анна Бирчал и вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко. Францию будет представлять министр по вопросам Европы Амели де Мошален. В Киев приехали министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджан, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович и помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес. В состав президентской делегации США, которую возглавит министр энергетики Рик Перри, вошли пять человек.

Германию представит бывший федеральный президент Кристиан Вульф (2010-2012), а Японию — член палаты представителей парламента, вице-президент парламентской лиги дружбы между Японией и Украиной Кийохико Тояма, который является специальным посланником премьер-министра Синдзо Абэ. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии представит государственный министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад (лорд Уимблдон). Делегацию Российской Федерации на инаугурацию не приглашали. Текстовую онлайн-трансляцию торжественного заседания Верховной рады на русском языке можно почитать здесь или здесь. Видеотрансляцию инаугурации проводит телеканал "Прямий".