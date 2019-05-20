20.05.2019, 10:01

ВИДЕО: Зеленский официально вступил в должность президента Украины. И тут же распустил Раду!

 (162)
речь про Донбасс произнес по-русски
rus.delfi.ee
EST 83

В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского. Торжественная церемония, на которую новоизбранный глава государства пришёл пешком, началась в 10:00.

На церемонии присутствовали президенты пяти стран — Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Делегацию США возглавляет министр энергетики Рик Перри. Приглашения также получили все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича. Все они присутствовали на церемонии. Представителей России на инаугурацию Зеленского не пригласили.

Кадр из видео

В своей инаугурационной речи Зеленский пообещал сделать все, чтобы прекратить войну на Донбассе, даже если это будет стоить ему рейтингов и должности. При этом, подчеркнул он, Донбасс и Крым - это Украина. но Украина потеряла не только территории, но и самое главное - людей. "Мы должны бороться за их сознание. Власть не сделала за эти годы ничего, чтобы вернуть их сознание", - эти слова президент произнес по-русски. В ответ на возмущенные крики Зеленский сказал так:

"Я говорю по-русски, потому что они не понимают по-украински. А вы продолжайте делить людей, пан Ляшко. Украинец — это не в паспорте, это в сердце". Зеленский призвал не держать в кабинетах его портретов, потому что "президент - это не икона". "Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза". "Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам на свете. Нас 65 миллионов. Тех, кого родила Украинская земля. Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую Украину, я с радостью дам украинское гражданство. Мы ждём вас. Не надо сувениров из-за границы. Привезите нам свои знания.

Это может нам начать новую эпоху. Скептики скажут: невозможно. Но может это и есть национальная идея: делать невозможность", - заявил он. После этого президент Украины сказал, что он распускает Верховную раду восьмого созыва. На церемонию приехали президенты пяти стран. Это — глава Латвии Раймондс Вейонис, Литвы (Даля Грибаускайте), Эстонии (Керсти Кальюлайд), Грузии (Саломе Зурабишвили) и Венгрии(Янош Адер).

Также на принятие присяги Зеленским приехали вице-президент Турции Фуат Октай и глава парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Октай Асадов.

Кроме того, на церемонии присутствуют вице-премьер-министр Словакии Рихард Раши, вице-премьер Болгарии Марияна Николова, вице-премьер Румынии Анна Бирчал и вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко. Францию будет представлять министр по вопросам Европы Амели де Мошален. В Киев приехали министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджан, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович и помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес. В состав президентской делегации США, которую возглавит министр энергетики Рик Перри, вошли пять человек.

Германию представит бывший федеральный президент Кристиан Вульф (2010-2012), а Японию — член палаты представителей парламента, вице-президент парламентской лиги дружбы между Японией и Украиной Кийохико Тояма, который является специальным посланником премьер-министра Синдзо Абэ. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии представит государственный министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад (лорд Уимблдон). Делегацию Российской Федерации на инаугурацию не приглашали. Текстовую онлайн-трансляцию торжественного заседания Верховной рады на русском языке можно почитать здесь или здесь. Видеотрансляцию инаугурации проводит телеканал "Прямий".

Читайте также: