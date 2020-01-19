ВИДЕО | Юлия Тимошенко сообщила о начале ”ликвидации” Украины

”Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации”, — объяснила она. По ее словам, после того как Украина стала независимой, она сразу же попала под влияние и стала объектом, который ”все используют, как хотят”.

Она отметила, что сегодня власти ”должны признать, что период независимости Украины был утрачен, а собственный интеллект, наука, разум и национальные интересы заменены ”советами извне”.

По мнению Тимошенко, сегодня Украина, не имея национального лидера, как и собственной стратегии и политики, стала ”просто объектом, который другие стороны используют в своих интересах”.

Лидер ”Батькивщины” отметила, что она не сможет быть премьер-министром до тех пор, пока президентом страны является Владимир Зеленский. Тимошенко также выразила уверенность, что Зеленский ”тотально и безраздельно” передал управление Украиной внешним финансовым группам и олигархам. ”Я не хочу быть его психотерапевтом, а хочу просто донести факт до людей: сегодня президент Зеленский не управляет Украиной”, — подчеркнула она, добавив, что политика нынешних властей не соответствует ее стратегии развития.

В ноябре 2019 года Тимошенко заявила, что ее партия ”Батькивщина” переходит в оппозицию, поскольку законопроект об отмене с 1 октября 2020 года моратория на продажу сельскохозяйственных земель переходит ”красные линии” (законопроект был принят Верховной радой в первом чтении).