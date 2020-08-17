ВИДЕО: ”Я готова стать национальным лидером”. Светлана Тихановская выпустила новое обращение(54)
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение к гражданам страны, пишет Медуза.
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение к гражданам страны, пишет Медуза.
Вот его расшифровка:
Дорогие и любимые белорусы! Мы все и наша страна переживаем сейчас очень сложный период своей истории, когда подлость граничит с героизмом, отчаяние — с мужеством, а любовь — с предательством. В этот период мы должны сделать свой выбор. Этого требует от нас время.
В эти дни, когда мы хороним наших героев, я плачу вместе с вами. Это невероятная потеря для страны. Невинно убитые молодые люди. Нам необходимо поддержать их семьи. Их именами мы обязаны в будущем назвать улицы. Их имена останутся в нашей памяти.
У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня. Вы, которые дали мне силы. Сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые.
Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом.
За прошедшие месяцы стало совершенно очевидным для всего мира, что белорусы это люди, которые умеют самоорганизовываться, принимать правильные решения и способны постоять за себя и за своих близких. Но самое главное, что это осознали мы сами. Это то осознание, которого нам не хватало долгие годы. Белорусы сегодня проявляют чудеса героизма, солидарности, порядочности. Раз за разом мы демонстрируем миру свою преданность идеям ненасильственного сопротивления и этим мы доказываем, что правда не на стороне силы и оружия — правда на стороне силы духа, честности, порядочности и отваги.
Эти сигналы будут обязательно услышаны, и мы получим в свои ряды сторонников во всем мире, которые помогут нам пройти этот сложный период. И в том числе мы сможем вернуть стране энергию тех белорусов, которые волею судеб оказались в других странах мира. Они такие же как и мы. И сегодня они делают все возможное, чтобы перемены скорее пришли в нашу жизнь. Впервые за долгие годы мы смогли стать одним целым — белорусами, любящими свою страну.
Сейчас мы не имеем права растерять ту созидательную энергию, те положительные изменения в обществе, ту решимость, которую обрели, — и с которыми можем изменить нашу страну. Превратили ее из страны, где правит коррупция и насилие, в страну для благополучной, безопасной и счастливой жизни.
Я понимаю, что самым важным является независимость Беларуси. Она — та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах. Мое сердце всякий раз наполнялось любовью и гордостью, когда я узнавала, что на многих избирательных участках комиссии честно подсчитывали голоса, игнорируя давление со стороны власти, и как сотрудники силовых структур складывали щиты к ногам обычных мирных белорусов. Это войдет в историю как поступки, ставшие приметой этого времени — времени освобождения.
Я хочу обратиться к людям в форме. Белорусы — это люди, которые не приемлют насилие, белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это знаете и понимаете. Ведь мы все одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить. Мы белорусы. Мы не имеем права поднимать друг на друга руку. Мы должны с холодной головой оценивать происходящее, задать себе простой вопрос, кому выгодно наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя. Мы едины, и вы должны знать, что мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяния искренни.
Сегодня как никогда нам важны силы и терпение. Мы выражаем солидарность с теми, кто защищает свои права всеми мирными способами, в том числе мирными митингами и забастовками. Мы поддерживаем друг друга, проявляя взаимопомощь и солидарность, не оставляя друг друга в беде. И весь мир смотрит на нас с восхищением и надеждой и готов помогать, как стране в целом, так и каждому. Наша сила в вере в себя и в друг друга. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Экс-сотрудник «Беркута» о работе сотрудников белорусского ОМОНа
Боец MMA Харитонов призвал прекратить насилие в Белоруссии
Как в Германии будут заботиться о насекомых
Источник: Месси сообщил руководству «Барселоны» о желании уйти