ВИДЕО | "Вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией". Министр обороны Беларуси пригрозил участникам протестных акций(1)
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил с угрозой по отношение к демонстрантам, если они будут использовать флаги, "под которыми фашисты организовывали массовые убийства".
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