ВИДЕО | "Вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией". Министр обороны Беларуси пригрозил участникам протестных акций

"В свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли! В знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников. Для нас они всегда были и остаются священными местами! К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!" - заявил министр.

"Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах - вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией", - предупреждает он.