ВИДЕО | В США самолет врезался в жилой дом: есть жертвы

Небольшой самолет гражданской авиации врезался в жилой дом в Хоуп Миллс в американском штате Северная Каролина. В результате погибли два человека, еще один пострадал, сообщает ABC News.
Одномоторный самолет не сумел набрать высоту при взлете и врезался в дом, находящийся в нескольких километрах от аэропорта.
Крушение уничтожило половину здания и привело к смерти одного человека внутри него. Пилот самолета также погиб на месте. Еще один человек госпитализирован с серьезными травмами.
Точная причина аварии пока что не установлена. Сообщается, что диспетчеры были на связи с пилотом судна в течение всего полета.
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