ВИДЕО | В США самолет врезался в жилой дом: есть жертвы

Одномоторный самолет не сумел набрать высоту при взлете и врезался в дом, находящийся в нескольких километрах от аэропорта.

Крушение уничтожило половину здания и привело к смерти одного человека внутри него. Пилот самолета также погиб на месте. Еще один человек госпитализирован с серьезными травмами.

Точная причина аварии пока что не установлена. Сообщается, что диспетчеры были на связи с пилотом судна в течение всего полета.