ВИДЕО | В Нью-Йорке умерших от коронавируса массово хоронят в братских могилах

"Вполне вероятно, что люди, которые скончались от коронавируса будут похоронены на острове в ближайшие дни", — заявил пресс-секретарь главы города.

Остров Харт использовался городом в качестве общественного кладбища на протяжении более 150 лет и управляется Департаментом исправительных учреждений. По словам Гольдштейна, на острове хоронят людей, тела которых родственники не забирали из моргов города от 30 до 60 дней. Там похоронено более миллиона человек.

По словам Гольдштейна, город передает невостребованные тела на остров Харт, чтобы освободить место для других жертв коронавируса, за чьими телами придут близкие. В новых правилах Офиса медицинской экспертизы говорится, что тела будут доставлены на остров, если за ними никто не придет в течение двух недель.

Мэр Нью-Йорка подчеркнул, что там будут похоронены только люди, на которых не претендуют родственники или близкие. "Это люди, которые в течение двух недель не могли найти никого, кто сказал бы: "Я знаю этого человека, я люблю этого человека, я займусь его захоронением", — сказал Гольдштейн.

Как отмечает BBC, в четверг, 9 апреля, в одной из братских могил было захоронено около 40 гробов с телами умерших. "Обычно для этого привлекали заключенных тюрьмы на острове Райкерс, также расположенного в акватории Нью-Йорка. Но в разгар эпидемии похоронами занимаются компании-подрядчики", — информирует издание.

По данным мэрии Нью-Йорка, похороны на острове Харт раньше проводились не чаще раза в неделю, теперь работа там останавливается только в выходные.

По последним данным в Нью-Йорке от Covid-19 умерли уже более 7000 человек. За последние сутки там выявлено еще 10 тысяч заболевших, и общее число составляет теперь 159 937.

Так, эксперты, входящие в группу по координации усилий по борьбе с коронавирусом при администрации президента Дональда Трампа на брифинге в Белом доме рассказали, что смертность в США может составить более 2,2 миллиона человек при неблагоприятном развитии ситуации. Такая смертность возможна, если ничего не будет сделано для противодействия коронавирусу.