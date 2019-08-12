ВИДЕО: В Норвегии пожилой прихожанин обезвредил вооруженного стрелка, который открыл огонь в мечети

Глава мечети описал нападавшего как молодого белого мужчину, одетого в черное, и сказал, что на нем был шлем и пуленепробиваемый жилет. Полиции сообщили о стрельбе в исламском центре Аль-Нур вскоре после 16.00. Во время стрельбы один человек получил незначительные ранения.

Правоохранители задержали нападавшего, которого до того обезвредил 65-летний прихожанин мечети Мухаммад Рафик.

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Как передает "РИА новости", подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.

По словам адвоката, молодой человек, которого норвежская полиция подозревает в попытке теракта в мечети в Беруме в субботу днем, отказался давать показания.

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"На данном этапе он предпочел не свидетельствовать против себя", — сообщила адвокат. Телекомпания уточняет, что в разговоре с агентством NTB адвокат сообщила, что ее клиент не признает свою вину.

В понедельник суд Осло примет решение о мере пресечения для подозреваемого. Представитель стороны обвинения сообщил телекомпании, что правоохранители будут настаивать на том, чтобы слушания проходили в закрытом для прессы режиме. Адвокат уточнила, что в понедельник подозреваемый не будет давать показаний. По ее данным, обвинение в попытке терроризма будет предъявлено также в понедельник.