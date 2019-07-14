ВИДЕО: В Москве оппозиция провела акцию протеста

Политик Илья Яшин на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в Новопушкинском сквере призвал идти к зданию мэрии столицы на Тверской улице, передает Дождь.

После этого участники встречи пошли к зданию мэрии. Рядом с колонной, которая движется к мэрии, появились два автозака, но никого из протестующих полиция не задерживает.

Власти Москвы заявили, встреча не была согласована и назвали ее ”попыткой проведения несанкционированной акции под видом встречи с избирателями”.

Оппозиционеры называли акцию ”встречей с избирателями”. Организаторами выступает штаб Навального в Москве. Основными требованиями акции являются проведение честных и конкурентных выборов в Москве, а также допуск независимых кандидатов к выборам.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы будет являться несанкционированным публичным мероприятием, ее участники и организаторы могут быть привлечены к ответственности.

Политики Дмитрий Гудков и Любовь Соболь заявили о том, что избиркомы нашли у них достаточное для отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму число недействительных подписей избирателе, пишут "Ведомости".