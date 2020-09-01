ВИДЕО | В Минске студенты прорвали оцепление милиции у здания КГБ

В Беларуси не прекращаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. 1 сентября активность проявляют студенты.
На акцию в центре Минска собрались порядка 1,5 тыс. человек, среди которых группы студентов крупнейших вузов белорусской столицы.
Несколько десятков протестующих студентов прорвали оцепление силовиков возле здания КГБ.
На записи видно, как колонне студентов удалось прорвать цепь милиции.
Затем протестующие побежали дальше про тротуару, а правоохранители восстановили оцепление.
Оппозиция распространила призыв к организации во вторник по всей Беларуси забастовок на предприятиях, объявив 1 сентября "Днем солидарности".
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