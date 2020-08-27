ВИДЕО | В Минске на площади Свободы произошло массовое задержание журналистов

Представители СМИ выстроились в очередь в микроавтобус. При этом нетрезвого мужчину, который раньше обязательно привлек бы внимание милиции, силовики отправили ”гулять”.

"Они будут доставлены в РУВД для выяснения личности", — сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По имеющейся официально не подтвержденной информации, задержаны журналисты TUT.BY Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а таже Уладзь Грыдин (”Радио Свобода”), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан (”Наша Нiва”), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский (”Белсат”), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС).

Как стало известно TUT.BY, задержанных представителей СМИ отвезли в Октябрьский РУВД.

МВД: не "задержаны", а "доставлены"

Задержанных в Минске журналистов отпустят после проверки документов, если у них есть аккредитация. Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram-канале ведомства.

”Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены”, — говорится в сообщении.

Чемоданова отметила, что журналисты ”доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска”.