ВИДЕО | В Минске люди взялись за руки против интеграции с Россией

На Октябрьской площади сегодня днем было несколько сотен человек. Корреспондент Еврорадио рассказывает, что сложно понять, сколько действительно протестующих собралось в этом месте, посколько среди них много людей в штатском, личностей с камерами и журналистов без беджей. Милиция постоянно напоминала через громкоговоритель, что акция не согласована с властями, и протестующие должны разойтись.

В 12.00 в воскресение акция продолжится. Один из лидеров протестов Павел Северинец попросил минчан приютить у себя дома людей из регионов, которые приехали в Минск высказать своё мнение по поводу интеграции с Россией.