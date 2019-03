ВИДЕО: В Италии выходец из Сенегала угнал и пытался сжечь школьный автобус вместе с детьми

Во время допроса угнавший автобус, которого зовут Усейн Сай, заявил, что своими действиями хотел остановить гибель людей в Средиземном море, которые бегут в Европу с африканского континента. "Это был мой личный выбор, я не мог видеть детей, разорванных акулами в Средиземном море, беременных женщин и мужчин, бегущих из Африки", — пояснил Сай.

Злоумышленник получил гражданство Италии в 2004 году. По данным агентства ANSA, в 2007-м и 2011 годах он был осужден за вождение в нетрезвом виде и сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетнего. Sky TG24 передает, что водитель работал в автобусной компании в течение 15 лет без каких-либо проблем с трудоустройством.

Глава антитеррористического центра Милана Альберто Нобили заявил, что Сай предположительно действовал в одиночку и не был связан с какими-либо террористическими группировками. При этом прокурор Милана Франческо Греко заявил, что правоохранительные органы готовы рассматривать инцидент в том числе и как теракт.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о намерении разослать мэрам всех городов циркуляр о проверке всех социальных работников на наличие судимости. "Я хочу знать, кто доверил этому человеку автобус с детьми", — заявил Сальвини.

Driver torches school bus after telling terrified kids 'nobody is getting out alive'

The 47-year-old Senegalese man said he was unhappy with migration flows in the Mediterranean as he poured petrol on the bus and lit it, in Milan province, Italy pic.twitter.com/C25XSreA1Z