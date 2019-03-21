ВИДЕО: В Италии выходец из Сенегала угнал и пытался сжечь школьный автобус вместе с детьми

По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Кремона, на трассе недалеко от Милана. После угона автобуса один из детей позвонил родителям, они в свою очередь сообщили о происходящем в полицию.

Захватчик заявил пассажирам, что "никто не выживет", передает АР. Он отобрал у детей телефоны и приказал сопровождающим связать школьникам руки кабельными стяжками, угрожая разлить топливо и поджечь автобус. Сопровождающие слабо связали руки некоторым ученикам.

Телефон одного из школьников упал на пол. Одноклассник подростка сумел освободить руки и поднял его — так удалось связаться с полицией. Правоохранительные органы отреагировали на информацию, перекрыв дорогу несколькими полицейскими автомобилями.

Угнавший автобус пытался прорвать кордон из машин, однако при столкновении потерял управление и врезался в ограждение. Затем злоумышленник разлил бензин в салоне автобуса и поджег его.

Карабинерам удалось задержать водителя автобуса и вытащить всех находившихся в транспортном средстве (51 человек). В результате произошедшего никто серьезно не пострадал. Однако 14 человек, 12 из которых дети, были госпитализированы с симптомами отравления дымом. Сам мужчина госпитализирован с ожогами.