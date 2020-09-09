ВИДЕО | В Европе сгорел крупнейший лагерь мигрантов

В Мориа расположен крупнейший в Греции лагерь мигрантов — здесь находятся 12,8 тысячи человек. Пожар произошёл вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере. В лагере уже неделю действует карантин, передает РИА Новости.

"Лагерь Мориа сгорел и продолжает гореть почти полностью, в то время как большое количество беженцев и мигрантов укрылось в окрестных поместьях и горах. Многие отправились в город. Большой отряд полиции оцепил этот район", — сообщает телеканал.

Пожарная служба Греции сообщила ночью, что несколько очагов пожара загорелись рядом с лагерем и на его территории, тушить огонь были направлены 25 пожарных и 10 машин при содействии полиции.

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"Ночь на Лесбосе прошла чрезвычайно тяжело, несколько огненных фронтов вспыхнули одновременно как по периметру лагеря Мориа, так и в лесных районах Ватуса и Антисса муниципалитета Западного Лесбоса. По имеющейся информации, пожары возникли почти одновременно, ситуация ухудшилась из-за очень сильных ветров", — сообщает телевидение.

"Пожары начались и внутри центра приема и идентификации беженцев и мигрантов, в результате власти приступили к эвакуации лагеря. По сообщениям, пожар вспыхнул после сообщений о том, что 35 человек оказались положительными на коронавирус и что они должны быть изолированы вместе с членами их семей и теми, кто был идентифицирован как их контакты", — передаёт ERT.

Как сообщил ERT руководитель пожарной службы, одновременных очагов пожара, по свидетельским показаниям, было десять. Пожарная служба сообщила о противодействии, с которым она столкнулась во время тушения пожара.

По словам губернатора Северного Эгейского моря Костаса Мутзуриса, некоторые люди пытались выбраться из лагеря поздно ночью и уйти в сторону гор, полагая, что таким образом они смогут избежать опасности коронавируса. Начались беспорядки. По словам губернатора, речь идёт о спонтанной реакции людей.

Мутзурис сказал, что сам он находится на карантине, поскольку контактировал с заболевшим.

После пожара комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон объявила о выделении финансовой помощи для немедленной транспортировки на материк 400 детей и подростков из этого лагеря, оставшихся без сопровождения, передает DW. "Безопасность и жилье для всех людей в "Мории" приоритетны", — написала Йоханссон 9 сентября, в своем твиттере.