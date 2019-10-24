24.10.2019, 12:41

ВИДЕО | Украинский депутат бросил вызов Соловьеву: "приезжай, дам по морде!"

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ВИДЕО | Украинский депутат бросил вызов Соловьеву: "приезжай, дам по морде!"
Foto: RIA Novosti, Vitaliy Belousov

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко пригрозил "дать по морде" российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.

На своем YouTube-канале нардеп вспомнил о дерзких высказываниях Соловьева в свой адрес, и призвал его озвучить претензии в лицо, пишет OBOZREVATEL.

Встретиться Гончаренко предложил в Комо (Италия), где у журналиста находится собственная вилла.

"Ты, иди сюда! В Россию я заехать не могу, боитесь вы там меня… Звать тебя в Украину не буду, такую погань. Давай встретимся на твоей даче? Встретимся, чтобы ты закрыл рот. Поговорим. Ты ж хотел? Придется за все отвечать! Ты иуда. Натравливаешь одних людей на других", — сказал Гончаренко.

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