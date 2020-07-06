06.07.2020, 15:08

ВИДЕО | Украинец поссорился с женой, поджег квартиру и спровоцировал масштабный пожар в пятиэтажке

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В многоквартирном доме в Новой Каховке Херсонской области произошел пожар, ссобщает "5 канал" со ссылкой на ГСЧС

Говорят, вызов поступил в 14:40. Очевидцы выкладывают видео в соцсетях. Говорят, загорелось на пятом этаже.

Пишут, что квартиру поджег мужчина, который поссорился с женой и таким образом решил ей отомстить.

Очевидцы обнародовали и комментарий мужчины, который якобы сделал это. Он объясняет, что заснул, но рассказывать подробности не хочет.
Официально же версии в ГСЧС не называют.

Огонь тем временем перекинулся на крышу. На фото видно, как горит вся кровля и оттуда валит густой черный дым. На данный момент огонь уже локализовали. Пострадавших нет – часть жителей эвакуировали, часть вышли сами.

На месте пожара работают 25 эмчеэсовцев из 7 отделений. Привлекли спецтехнику и из соседних населенных пунктов.

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"Вызов о пожаре поступил в 14:40. Информация была о том, что горит крыша в пятиэтажном доме, многоподъездном. Сейчас на месте происшествия работает 7 отделений и 25 человек личного состава. Пострадавших нет, люди эвакуированы. Горит крыша. Площадь будет устанавливаться, так же как и причины возгорания. Локализация уже прошла пожара", – подчеркнула Квита Заобурная, начальница пресс-службы ГСЧС в Херсонской области.


В полиции впоследствии сообщили, что задержали мужчину, который может быть причастен к сегодняшнему пожару в пятиэтажке.

Полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает мужчина, который злоупотребляет спиртными напитками. Сегодня соседи услышали запах дыма из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда же в течение десяти минут им никто не открыл, соседи выбили дверь и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и охваченную огнем квартиру. Пожар распространился и на крышу пятиэтажки, поэтому жители вызвали пожарных и полицию.

Мужчина же рассказал полицейским, что употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда в квартире уже горело.

Житель дома задержан, решается вопрос сообщения ему о подозрении.

Открыто уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства".

Предварительно, пострадавших в результате пожара нет. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты.

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