ВИДЕО: Украина проводит боевые стрельбы возле Крыма с применением "Буков" и С-300

По информации военных, к учениям привлечены подразделения зенитных ракетных войск из разных регионов Украины. "В первый день стрельб на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области ракетчики провели более 20 пусков ракет с комплексов С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям", — говорится в сообщении.

Украинские военные заявили, что в ходе стрельб все условные цели были уничтожены. Тактические учения на полигоне "Ягорлык" продлятся с 31 октября по 4 ноября. На это время будет закрыто воздушное и водное пространство в прилегающих районах Черного моря.