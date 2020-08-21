ВИДЕО | "Те, кто держат нас, белорусов, за трусов и нерешительных — глубоко ошибаются": в Вильнюсе прошла пресс-конференция Светланы Тихановской

Прибывшая в Литву на прошлой неделе после выборов в Беларуси Тихановская до этого не общалась с журналистами.

Светлана подчеркивает, что хоть и пришла в политику из-за своего мужа и "стоит за его спиной", в ходе компании она вдохновлялась поддержкой и энергетикой белорусского народа:

"Я оказалась в ситуации выбора между свободой и страхом, между правдой и ложью, между любовью к своей стране и покорностью системе".

Светлана четко обозначает цель протестов - люди не хотят больше жить в страхе и лжи. "Политзаключенные должны быть выпущены на свободу, и выборы должны быть проведены заново" — заявляет Тихановская.

"Я очень люблю свою родину и обязательно туда вернусь, как только буду чувствовать себя в безопасности" - добавляет Светлана.

В четверг она посетила правительство Литвы, где встретилась с премьером Саулюсом Сквернялисом.

Тихановская некоторое время находилась в самоизоляции, затем сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Уже находясь в Вильнюсе, Тихановская обратилась к главам стран Европы с призывом не признавать результаты голосования в Беларуси и пообещала, что созданный по ее инициативе Координационный совет незамедлительно объявит о новых выборах с участием иностранных наблюдателей.