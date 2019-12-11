ВИДЕО | "Такого махача давно не видели". В Раде произошла драка, депутат в больнице с сотрясением
В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Об этом сообщает РБК-Украина.
В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода".
Соответствующее видео в Facebook выложил сотрудник кабинета министров Украины Андрей Якобчук, сопроводив подписью "Такого махача давно не видели".
В драке участвовали нардепы Рады 7 созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.
По факту драки открыто уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева. Как передает Лiга.net, Богданец находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.
В Слуге народа обратились к правоохранительным органам, потребовав "должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством".
Дело открыто после обращения в полицию о получении телесных повреждений, по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля. На месте событий работает следственно-оперативная группа.
Депутат от "СН" Ирина Верещук рассказала, что активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.
"Здесь присутствовали активисты и присутствовали представители ассоциаций фермерских хозяйств, Юлия Тимошенко предложила проголосовать за снятие с рассмотрения в общем данного проекта. Сольский не пошел на такое голосование и предложил перенести рассмотрение проекта на завтра. Это не понравилось активистам и они таким невербальным способом давили и пытались довести мнение Тимошенко до господина Сольского", — сказала Верещук.
"Активисты подошли к руководителю комитета и пытались где-то дожать свою позицию. Председатель комитета же не может применять физическую силу", — рассказала нардеп.
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