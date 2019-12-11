ВИДЕО | "Такого махача давно не видели". В Раде произошла драка, депутат в больнице с сотрясением

Так, столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода".

Соответствующее видео в Facebook выложил сотрудник кабинета министров Украины Андрей Якобчук, сопроводив подписью "Такого махача давно не видели".

В драке участвовали нардепы Рады 7 созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

По факту драки открыто уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева. Как передает Лiга.net, Богданец находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

В Слуге народа обратились к правоохранительным органам, потребовав "должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством".

Дело открыто после обращения в полицию о получении телесных повреждений, по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля. На месте событий работает следственно-оперативная группа.

Депутат от "СН" Ирина Верещук рассказала, что активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.