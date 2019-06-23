ВИДЕО: Стрельба у резиденции Кадырова в Грозном, застрелен человек

В СМИ появилась информация о том, что в Грозном развернулась стрельба возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По некоторым данным, несколько человек напали на сотрудников ДПС, после чего были слышны выстрелы.
Неизвестные нападавшие в настоящее время скрылись, уточняет канал.
Одного из нападавших убили в результате разборок возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает телеграм-канал Baza.
Тело убитого появилось на видео, опубликованном на канале. На кадрах видно, что тело человека лежит недалеко машины, а вокруг слышны звуки выстрелов.
По некоторым данным, было несколько злоумышленников с ножами и ружьем. Они напали на сотрудника полиции, нанеся ему два раза удар ножом и выстрелив в него из ружья.
”Один из нападавших убит”, — подчеркивает канал
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