ВИДЕО: США обвинили Иран в нападении на танкеры у берегов Омана

По его словам, это мнение Госдепартамента основывается среди прочего на сообщениях спецслужб, на примененном оружии и подобных нападениях в недавнем прошлом. Кроме того, Помпео написал на своей странице в микроблоге Twitter, что нападения на танкеры представляют собой угрозу миру и безопасности во всем мире, а также "неприемлемую эскалацию напряженности со стороны Ирана". В Тегеране отвергли все претензии США.

В свою очередь Совет Безопасности ООН готовится в скором времени обсудить инцидент в Оманском заливе. Агентство dpa со ссылкой на анонимные дипломатические источники сообщило, что США предложили провести это заседание за закрытыми дверями. Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предостерег от начала "большой конфронтации", заявив, что осуждает "любые нападения на гражданские суда". Между тем цена на нефть временно выросла на четыре процента.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники информации сообщает, что при нападении на танкеры не были задействованы торпеды. В администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших танкеров обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.