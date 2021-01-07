ВИДЕО | "Смелее, смелее". Захватчики Капитолия в США кричат на русском языке

Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Они прервали совместное заседание с участием сенаторов и членов Палаты представителей США, которые собрались, чтобы утвердить результаты выборов президента. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден, пишет "Медуза".

В соответствии с процедурой (обычно формальной) представители штатов в алфавитном порядке зачитывали результаты голосования выборщиков. Но уже в самом начале заседания, когда очередь дошла только до Аризоны, заседание пришлось прервать из-за возражений, с которыми выступили представители Республиканской партии. Участники разошлись по своим палатам, чтобы обсудить эти возражения.

Одновременно в Вашингтоне проходил многотысячный митинг сторонников Трампа. Акция называлась ”Марш за спасение Америки”. Выступая на митинге, действующий президент США заявил: ”Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение”, а также призвал сторонников пойти к Конгрессу, чтобы ”поприветствовать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен”. В итоге к Капитолию пришли тысячи людей, которые вскоре ворвались в здание. Некоторые из них, по всей видимости, были вооружены. Членов Конгресса эвакуировали.