ВИДЕО | Шествие в Риге за образование на родном языке прошло под латвийскими и российскими флагами

Как пояснил представитель РСЛ Мирослав Митрофанов, обычно такого рода протестные акции проводят в субботы, однако на этот раз его партия приняла решение о проведении в рабочий день, чтобы люди могли собраться на шествие после работы.

Сбор возле здания Министерства образования и науки был назначен на 18:30, а около 19:00 участники шествия выдвинулись к памятнику Свободы. Протестующие включили фонарики и экраны телефонов, чтобы "создать поток света, разгоняющий тьму".

Часть плакатов у митингующих была на английском и на латышском. На английском было написано "Остановить лингвистический геноцид" и "Наш народ — наша душа, наши права". На латышском языке было написано "Учить латышский — да! Учиться на латышском — нет!".

Как отмечает "Независимая газета" над головами идущих развевались три флага Латвии, столько же российских триколоров, несколько военно-морских андреевских знамен и один флаг Евросоюза.

По заявлению активистов, в шествии приняло участие около 1 000 человек. Агентство LETA пишет о 500. Участники демонстрации призвали к роспуску Сейма.