ВИДЕО: С терпящего бедствие норвежского судна Viking Sky эвакуированы почти 400 человек. Восстановлена работа двигателей

Как отмечается, из 1373 пассажиров, которые находились на борту, на данный момент спасены 397 человек.

Эвакуацию осуществляют три вертолета.

Ранее сообщалось, что кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети.

23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей. По предварительным данным полиции, на борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров.

Судно медленно движется к берегу, спасательная операция продолжается.

Экипаж круизного лайнера Viking Sky, который лег в дрейф у западного побережья Норвегии, смог утром в воскресенье восстановить работу трех из четырех двигателей, сообщает The Guardian. Судно самостоятельно движется в сторону ближайшего порта.

"Лайнер двигается самостоятельно, буксир находится рядом. Эвакуация проходит с соблюдением всех мер безопасности", — сообщала представитель Viking Cruises.

На борту находились 1300 пассажиров, по данным норвежских СМИ, большинство из них — туристы из США и Великобритании. Известно, что среди членов экипажа числятся трое россиян.