ВИДЕО С КАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ | В Вильнюсе пытались осуществить теракт

В суд передано дело, в котором лицо обвиняется в попытке порчи чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта, пишет ru.delfi.lt.

Досудебное расследование проводили сотрудники Бюро криминальной полиции в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности.

Подозреваемым является литовец 1999 года рождения. Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения в том, что с террористическими целями он хранил мощные взрывчатые вещества.

Досудебное расследование было начато 6 октября прошлого года, когда у здания, в котором в Вильнюсе обосновалась международная компания Western Union, было обнаружено самодельное взрывное устройство, а на стенах надписи черной краской: FK DIVISION, SIEGE и свастика.

Незамедлительно был введен план Skydas ("Щит"), саперы подразделения спецопераций литовской полиции Aras обезвредили самодельное взрывное устройство и доставили его в Центр криминалистических расследований полиции Литвы.

Выяснилось, что самодельное устройство состояло из 6 кг. взрывчатого вещества, проводов, часового механизма и прочих элементов, необходимых для взрыва, а взрывная сила приравнивалась приблизительно к 2,5 килограммам тротила.

При проведении следственных действий было установлено, что внешние камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который около полуночи приблизился к зданию, нарисовал черной краской упомянутые надписи и оставил у дверей мешок с самодельным взрывным устройством.

"Человек стремился быть неопознанным, поэтому был одет в черную одежду, на нем были перчатки, лицо было скрыто капюшоном, он использовал дополнительные средства маскировки лица", — говорится в сообщении.

15 октября подозреваемый был задержан, в данный момент он находится под стражей.

По данным правоохранительных органов, Feuerkrieg Division — это международная группировка ультраправых экстремистов, которая на данный момент практически разрушена усилиями полиции, которая руководствуется произведением известного неонациста из США Джеймса Мейнсона Siege.