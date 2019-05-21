ВИДЕО | Путь Владимира Зеленского от суперуспешного комика и юмориста до первого лица государства

В Киеве 20-го мая состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Выборы 2019 года стали для него первым политическим опытом. Он прославился благодаря участию КВН, собственному юмористическому шоу "Квартал 95" и сериалу "Слуга Народу", где он исполнил роль президента Украины, бывшего учителя истории, Василия Голобородько. Мы подобрали для вас несколько наиболее ярких номеров из шоу и эпизодов сериала, чтобы лучше оценить пройденный им путь.
Сериал "Слуга Народу" стал очень популярным на Украине. По некоторым источникам, доля аудитории шоу составила 65%. Первый сезон вышел в 2014 году. Многие говорят, что Зеленский подготавливал почву для выборов уже тогда, но сам Владимир это отрицает. В телесериале он — успешный политик, глава государства, который борется с коррупцией, олигархами, старается сделать жизнь украинцев лучше.
Вот так начался его путь: (осторожно, мат!)
Затем, уже будучи в "должности", он рассказывает чиновникам, как должно быть в стране. Почему нужно поддерживать предпринимателей, сколько должны стоить автомобили и электроэнергия. А самое главное, кто виноват.
И самое любимое — дороги:
Безусловно, сериал сильно поднял рейтинг Зеленского. Он заранее показал, как должно быть и как он будет этого добиваться.
Новый президент Украины — успешный предприниматель. Его творческая студия — "Квартал-95", мегапопулярен в стране. Они снимают фильмы: "8 лучших свиданий", "Любовь в большом городе"; сериалы: "Сваты", "Слуга народа". В декларации доходов общая стоимость задекларированных активов и денег на счетах Зеленского превышает $ 4 млн.
Но основной вид деятельности "Квартала" — концерты и корпоративы.
После конфликта между Россией и Украиной коллектив и сам Зеленский приняли решение не выступать в РФ по "политическим соображения". Как признался Владимир, он разорвал контакты с многими друзьями, ему пришлось закрыть отделение студии в Москве и сосредоточиться на работе в Киеве.
В этом номере шутят про возможную предвыборную схватку за президентское кресло между юмористом Зеленским и лидером группы "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.
На концерте в Юрмале в 2016 году "Квартал-95" исполнил свою самую популярную песню — любовь к родине.
В своей речи 20-го мая Зеленский сказал: "и напоследок, очень коротко: дорогой народ, на протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это — я чувствовал так сердцем — это была не только моя работа, правда, это была моя миссия. В следующие пять лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо”.