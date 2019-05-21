ВИДЕО | Путь Владимира Зеленского от суперуспешного комика и юмориста до первого лица государства

Сериал "Слуга Народу" стал очень популярным на Украине. По некоторым источникам, доля аудитории шоу составила 65%. Первый сезон вышел в 2014 году. Многие говорят, что Зеленский подготавливал почву для выборов уже тогда, но сам Владимир это отрицает. В телесериале он — успешный политик, глава государства, который борется с коррупцией, олигархами, старается сделать жизнь украинцев лучше.

Вот так начался его путь: (осторожно, мат!)





Затем, уже будучи в "должности", он рассказывает чиновникам, как должно быть в стране. Почему нужно поддерживать предпринимателей, сколько должны стоить автомобили и электроэнергия. А самое главное, кто виноват.





И самое любимое — дороги:





Безусловно, сериал сильно поднял рейтинг Зеленского. Он заранее показал, как должно быть и как он будет этого добиваться.

Новый президент Украины — успешный предприниматель. Его творческая студия — "Квартал-95", мегапопулярен в стране. Они снимают фильмы: "8 лучших свиданий", "Любовь в большом городе"; сериалы: "Сваты", "Слуга народа". В декларации доходов общая стоимость задекларированных активов и денег на счетах Зеленского превышает $ 4 млн.

Но основной вид деятельности "Квартала" — концерты и корпоративы.