04.10.2020, 15:45
ВИДЕО | Полиция разогнала мирную демонстрацию в центре Хельсинки с помощью слезоточивого газа
В субботу во второй половине дня полиция разогнала мирную демонстрацию в защиту климата с участием нескольких десятков человек, используя газовые баллончики, пишет Yle.
Как сообщает полиция в Твиттере, демонстранты расположились на дороге в центре Хельсинки и заблокировали дорожное движение. Они не реагировали на приказ полиции покинуть проезжую часть, поэтому полицейские применили слезоточивый газ.
Некоторых участников митинга сотрудники полиции перенесли в полицейские машины.
Демонстранты требовали принятия срочных мер по борьбе с изменением климата. Они представляют международное движение Extinction Rebellion (финское название Elokapina).
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