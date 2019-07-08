08.07.2019, 12:36

ВИДЕО: "Обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

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ИТАР-ТАСС
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Volodõmõr Zelenskõi
Volodõmõr ZelenskõiFoto: Stringer, Sputnik

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президент РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.

"Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе, — сказал Зеленский в понедельник видеообращении в Facebook. — Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: Вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон".

"Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске", — добавил он.

В Кремле уже отреагировали на предложение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Москве его рассмотрят, и добавил, что необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы, передает РИА Новости.

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