02.05.2019, 12:48

ВИДЕО | "На колени, тварь! Целуй": в России заведующая детсадом заставила 5-летнего дагестанца целовать русскую землю, что его кормит


NEWSru.com
EST 93

Полиция Краснодарского края начала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом N74 ("Звездочка") на Комсомольской, 21 в Краснодаре заставляет ребенка встать на колени и целовать землю на глазах у других воспитанников.

"На основании размещенной в Сети информации об инциденте в одном из детских садов города Краснодара сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — заявил телеканалу "Звезда" дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владислав Воронков.

Видео, на котором заведующая Эмма Мильнер в окружении маленьких детей ставит одного из них на колени и заставляет целовать землю, появилось в социальных сетях в среду, 1 мая. На опубликованных кадрах женщина говорит 5-летнему мальчику: "На меня смотри! Что тебе сделать, подонок, башку оторвать? Ты моих детей душишь, тварь?". Его ставят на колени, с силой прижимают голову к земле и заставляют целовать ее: "На колени, подонок! И землю целуй, которая тебе кормит и поит!". Заведующая объясняет, что это наказание также за то, что ребенок "не любит Россию". Обращаясь к другому мальчику, но указывая на провинившегося, она говорит: "Ты русский человек! А тебе вот этот подонок говорит, что он Россию ненавидит". Попавшим под горячую руку воспитателям детсада также достается: "Вы твари-педагоги, если позволяете такому быть… Где наша нравственность? Где наше нравственное воспитание, если вам ребенок говорит о том, что он ненавидит русских и Россию".

Произошедшим сразу заинтересовались политики, призвавшие полицию разобраться. Депутат Госдумы от Краснодарского края ("Единая Россия") Светлана Бессараб обратилась в полицию и прокуратуру. "Это просто дикость и средневековье… Унижать мальчика на глазах сверстников — аморально и безнравственно. Я беру этот инцидент под личный контроль. Депутатские запросы направлены в полицию, прокуратуру и органы власти, отвечающие за образование в крае. Заведующая должна быть отстранена от работы", — заявила депутат агентству ТАСС.

Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов сразу пообещал уволить заведующую детсада. "Ситуация недопустима для образовательных учреждений… ЧП в отрасли образования Краснодара. Будут предприняты самые жесткие меры. В ближайший рабочий день заведующая будет уволена по статье. Соответственно, мы поддержим любые обвинения в ее адрес от родителей, поданные в правоохранительные органы и соответствующие органы системы профилактики", — заявил Некрасов.

Все неоднозначно, говорят родители: этот пятилетний дагестанец просто всех достал

Но несмотря на вопиющие действия работника детского учреждения, родители детей из детсада N74 не склонны однозначно осуждать заведующую. Дело в том, что они уже "натерпелись" от неадекватного поведения 5-летнего мальчика из Дагестана, на которого никто не может найти управу. Как пишет "Комсомольская правда — Кубань", некоторые из родителей ранее были вынуждены перевести своих детей в другие детские сады из-за издевательств.

Другие родители, заявили, что в детском саду работают неквалифицированные кадры. По их словам, 5-летний мальчик Юсуф, недавно переехавший с родителями в Краснодар, очень сложный ребенок, обижает детей в группе, дерется по наставлению своего папы из Дагестана. А персонал детсада не может с ним справиться. Папа мальчика не видит ничего плохого в том, что его ребенок бьет и унижает других детей. В конце концов у воспитательницы сдали нервы.

"Этот Юсуф (мальчик, фигурировавший в ролике) нападал и на моего сына. Было время, когда он его бил. Я своего ребенка учила давать отпор, — рассказала мама другого ребенка Виктория Никандрова. — Позже он отстал от моего сына, переключился на другого. То есть ситуация не меняется. Но в этом нет вины заведующей. Видели бы вы, сколько всего она делает для детского сада. Один раз я застала ее в тот момент, когда она отчитывала воспитательниц за то, что не смогли найти правильный подход к детям в сложившейся на тот момент конфликтной ситуации. Я полагаю, что до того состояния, в каком заведующая была в ролике, ее просто довели, не выдержали нервы".

Сейчас родители решают вопрос о коллективном письме и надеются, что проблема не останется без внимания. Кроме того, они хотят написать заявление в защиту педсостава детского сада.

Но, по информации радиостанции "Говорит Москва", женщину уже уволили.

Читайте также: