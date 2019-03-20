ВИДЕО | Лавров: после вступления в НАТО Прибалтика стала одним из лидеров русофобии

Ранее Волкер заявил, что, по его мнению, Россия в действительности получила выгоду от членства Эстонии, Латвии и Литвы. Он отметил, что "сейчас это независимые страны, члены ЕС, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие".

"Когда Эстония, Литва и Латвия стали членами НАТО, они не только не умерили свои антироссийские высказывания и свою антироссийскую политику, но по сути дела стали одними из лидеров русофобов в западном мире", — сказал Лавров во время пресс-конференции.

"НАТО и Евросоюз сейчас во многом свои антироссийские действия выверяют по той позиции, которую навязывают три прибалтийских страны, поэтому о выгоде для РФ господин Волкер лучше бы помолчал, потому что для нас выгодна такая ситуация, которая будет объединять все страны нашего общего континента", — добавил министр.