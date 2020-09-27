ВИДЕО | Киберпартизаны взломали онлайн-трансляцию белорусских госканалов — и показали видео избиения протестующих

Вместо вечерних новостей в трансляциях на сайтах каналов были показаны ролики из независимых СМИ и оппозиционных телеграм-каналов, на которых запечатлены избиения и задержания мирных протестующих в Минске.
В это же время в телеграм-канале ”Киберпартизан Беларуси” появилось сообщение: ”Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы”.
Телевизионная трансляция каналов не прерывалась.
Позже ”Беларусь 1” сообщил о возобновлении онлайн-трансляции, однако по состоянию на утро 27 сентября сайт телеканала был недоступен. На сайте ОНТ также не работало онлайн-вещание.
Стало известно, как удалось уцелеть одному из курсантов
5 машин, чьи кузова практически не ржавеют
"Обезумела совсем?": поступок Малышевой возмутил россиян
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое