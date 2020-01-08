08.01.2020, 07:20

ВИДЕО | Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке. На одной из них находятся и эстонцы, но в момент нападения их там не было

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ВИДЕО | Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке. На одной из них находятся и эстонцы, но в момент нападения их там не было
Foto: Vahid Salemi, AP

Иран нанес удары по военным базам США на западе и севере Ирака, желая отомстить за убийство генерала Сулеймани. Тегеран заявляет о разрушении одной из баз. Пентагон пока не оценил ущерб.

Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ночь на среду, 8 января.

Атака названа в заявлении актом возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Сообщая, что по авиабазе было выпущено не менее девяти ракет, Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки.

Как пишет Delfi, состоящая из шести человек команда Сил обороны Эстонии находится как раз на базе Айн аль-Асад.

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Как сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии, эстонские военнослужащие не пострадали.

"Можем подтвердить, что с эстонскими военнослужащими в Ираке установлен контакт и ни один из них не пострадал", — подтвердил министр обороны Юри Луйк.

По его словам, на протяжении последних дней на базе "Аль-Асад" были приняты повышенные меры безопасности и в момент нападения военнослужащие Сил обороны Эстонии не находились на территории базы.

В Минобороны США заявляют о нападении на две свои базы. По данным Пентагона, база в Эрбиле также подверглась ракетным ударам. По сведениям американских военных, Иран запустил более дюжины баллистических ракет. В то же время пока в Пентагоне не готовы оценить нанесенный ущерб. Неизвестно также, есть ли погибшие в результате ракетных ударов.

Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР "Аль-Кудс".

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