31.10.2019, 09:11

ВИДЕО И ФОТО | Пентагон обнародовал видеозапись операции по уничтожению лидера ИГ

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Пентагон в среду опубликовал первые снимки и видеокадры рейда американских спецназовцев в Сирии, в результате которого в минувшие выходные был убит Абу Бакр аль-Багдади, лидер террористической группировки ”Исламское государство”. Американские военные предостерегли исламистов от попыток совершить ”акт возмездия” за смерть своего главаря, пишет сайт "Голоса Америки".

На рассекреченных, зернистых черно-белых кадрах аэрофотосъемки, сделанной во время субботнего рейда, можно видеть, как силы американского спецназа приближаются к комплексу, в котором скрывался аль-Багдади, а самолеты ВВС США ведут огонь по находящимся неподалеку боевикам. Самый драматичный момент видео — огромный столб черного дыма, поднимающийся с земли после того, как военные с помощью бомб сравняли с землей здание, внутри которого находился лидер террористов.

”Это выглядит сейчас как автостоянка с большими выбоинами”, — сказал генерал морской пехоты Кеннет Маккензи, глава Центрального командования Вооруженных сил, руководящий американскими подразделениями на Ближнем Востоке.

Маккензи в беседе с журналистами сообщил, что идея о полном разрушении комплекса была отчасти вызвана соображениями обеспечить ”гарантию того, что это не станет святыней или другого рода памятным местом”. Теперь ”это просто еще один участок земли”, — объяснил генерал.

Иракский джихадист Абу Бакр аль-Багдади, провозгласивший себя ”халифом” всех мусульман в качестве лидера самопровозглашенного ”Исламского государства”, погиб в результате самоубийства, взорвав ”пояс смертника” и находясь в туннеле, окруженном американскими спецназовцами.

По словам Маккензи, террорист взял с собой в туннель двух маленьких детей — не трех, как ранее соообщали власти США. Оба ребенка погибли. Судя по всему, они были младше 12 лет, добавил генерал.

Маккензи добавил, что Абу Бакр был изолирован в своем сирийском убежище, в 6 км от границы с Турцией. Боевики из других организаций, вероятно, даже не подозревали о его местонахождении. Маккензи усомнился в том, что аль-Багдади пользовался интернетом или имел цифровую связь с внешним миром.

”[Он использовал], скорее всего, систему сообщений, которая позволяет вам записать что-то на гибкий диск или… электронный носитель, и затем кто-то физическим образом помещает это куда-то”, — предположил генерал.

Маккензи предупредил, что ”Исламское государство”, скорее всего, попытается организовать своего рода ”акт возмездия” за гибель своего лидера и заявил, что американские военные ”готовы отразить” любые подобные атаки.

Генерал сообщил, что американские военные получили много разной информации о деятельности ”Исламского государства” во время минувшего рейда. Речь идет о ”документах и электронике”, которые впоследствии могут оказаться полезными в борьбе с террористами.

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