ВИДЕО И ФОТО | Пентагон обнародовал видеозапись операции по уничтожению лидера ИГ

На рассекреченных, зернистых черно-белых кадрах аэрофотосъемки, сделанной во время субботнего рейда, можно видеть, как силы американского спецназа приближаются к комплексу, в котором скрывался аль-Багдади, а самолеты ВВС США ведут огонь по находящимся неподалеку боевикам. Самый драматичный момент видео — огромный столб черного дыма, поднимающийся с земли после того, как военные с помощью бомб сравняли с землей здание, внутри которого находился лидер террористов.

”Это выглядит сейчас как автостоянка с большими выбоинами”, — сказал генерал морской пехоты Кеннет Маккензи, глава Центрального командования Вооруженных сил, руководящий американскими подразделениями на Ближнем Востоке.

Маккензи в беседе с журналистами сообщил, что идея о полном разрушении комплекса была отчасти вызвана соображениями обеспечить ”гарантию того, что это не станет святыней или другого рода памятным местом”. Теперь ”это просто еще один участок земли”, — объяснил генерал.

Иракский джихадист Абу Бакр аль-Багдади, провозгласивший себя ”халифом” всех мусульман в качестве лидера самопровозглашенного ”Исламского государства”, погиб в результате самоубийства, взорвав ”пояс смертника” и находясь в туннеле, окруженном американскими спецназовцами.

По словам Маккензи, террорист взял с собой в туннель двух маленьких детей — не трех, как ранее соообщали власти США. Оба ребенка погибли. Судя по всему, они были младше 12 лет, добавил генерал.