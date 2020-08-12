ВИДЕО и ФОТО | Белорусские женщины вышли на улицы с цветами, чтобы остановить насилие

Участницы протеста рассказали, что пришли без оружия, с лозунгами ”Насильно мил не будешь” и ”Не жалей меня — бей!”. Они подчеркнули, что это мирный протест, пишут Известия.

На минском Комаровском рынке:

Минск, улица Якуба Коласы:

Милиция попросила разойтись, предупредив об ”установленной законом ответственности”.

Около 12:00 к месту событий подъехал автозак. Среди митингующих были замечены так называемые тихари — координаторы ОМОНа.

После этого девушки колонной пошли по проспекту Независимости.



