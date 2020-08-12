ВИДЕО и ФОТО | Белорусские женщины вышли на улицы с цветами, чтобы остановить насилие(102)
На Комаровском рынке в Минске несколько сотен женщин, в основном в белых одеждах и с цветами в руках, выстроились в цепочку солидарности с теми, кто пострадал от насилия. Их примеру последовали женщины по всей Беларуси.
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