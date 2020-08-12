12.08.2020, 17:24

ВИДЕО и ФОТО | Белорусские женщины вышли на улицы с цветами, чтобы остановить насилие

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Minsk
MinskFoto: SERGEI GAPON, AFP

На Комаровском рынке в Минске несколько сотен женщин, в основном в белых одеждах и с цветами в руках, выстроились в цепочку солидарности с теми, кто пострадал от насилия. Их примеру последовали женщины по всей Беларуси.

Участницы протеста рассказали, что пришли без оружия, с лозунгами ”Насильно мил не будешь” и ”Не жалей меня — бей!”. Они подчеркнули, что это мирный протест, пишут Известия.

На минском Комаровском рынке:

Минск, улица Якуба Коласы:

Милиция попросила разойтись, предупредив об ”установленной законом ответственности”.

Около 12:00 к месту событий подъехал автозак. Среди митингующих были замечены так называемые тихари — координаторы ОМОНа.

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После этого девушки колонной пошли по проспекту Независимости.


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