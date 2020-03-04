Верховная рада отправила в отставку правительство Украины

За отставку проголосовали 353 народных депутата.

Это решение означает уход в отставку всего нынешнего правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал в среду Верховную Раду ІХ созыва на срочное внеочередное пленарное заседание, где раскритиковал работу правительства Гончарука и предложил Раде проголосовать за дальнейшую судьба правительства.

Сообщается, что Зеленский внес в Раду кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.