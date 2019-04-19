19.04.2019, 18:30

В Забайкалье объявили режим ЧС из-за природных пожаров

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Veiko Vares

В Забайкальском крае в России из-за природных пожаров объявили режим чрезвычайной ситуации, после того как от огня пострадали несколько населенных пунктов, передает "Медуза".

В частности, в огне сгорели более тридцати домов в селе Усть-Ималка — половина всех зданий в населенном пункте. Все жители были эвакуированы. Ведется эвакуация из соседнего села Красная Ималка. Огонь также замечен на территории села Унда и города Борзя.

Несколько очагов пожара также обнаружены в заповеднике ”Даурский”.

В результате пожаров пострадали пять человек. Они госпитализированы с ожогами.

В Забайкалье крупные лесные пожары случаются каждую весну. В последние два года режим ЧС из-за них вводился в апреле и действовал до июня.

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