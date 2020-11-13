13.11.2020, 21:40

В Великобритании умер ”Йоркширский потрошитель”, убивший 13 женщин. Он заразился COVID-19, но отказался от лечения

 (2)
EST
В Великобритании умер ”Йоркширский потрошитель”, убивший 13 женщин. Он заразился COVID-19, но отказался от лечения
SWNS

Один из самых известных британских преступников — серийный убийца Питер Сатклифф, известный как ”Йоркширский потрошитель”, — умер в возрасте 74 лет от осложнений, вызванных COVID-19.

У Сатклиффа в начале ноября был обнаружен коронавирус. Положительный тест на COVID-19, пишет Daily Mail, он сдал вскоре после того, как провел несколько дней в одной из больниц за пределами тюрьмы, куда его доставили для обследования.

Несмотря на обнаруженный коронавирус, Сатклифф отказался от лечения. Daily Mail предполагает, что такое решение было связано с религиозными убеждениями Сатклиффа, который был свидетелем Иеговы.

Питер Сатклифф, работавший могильщиком, а затем водителем грузовика, с 1975 по 1980 год убил как минимум 13 женщин и пытался убить еще семь. Почти все убийства были совершены на территории графства Йоркшир. Среди жертв Сатклиффа были как секс-работницы, так и женщины других профессий.

Для поимки ”Йоркширского потрошителя” была развернута одна из самых масштабных в британской истории операций. Полицейские девять раз опрашивали Сатклиффа, но не находили причин для его задержания, напоминает AP. Преступника задержали лишь в январе 1981 года после того, как застали с секс-работницей в его автомобиле, на котором были поддельные номера.

Сатклиффа доставили в полицейский участок и допросили в числе прочего по делу ”Йоркширского потрошителя”, так как он во многом соответствовал описанию разыскиваемого за эти убийства. Подозрения подкрепляла одежда задержанного, на его нижнюю часть тела под брюками был надет свитер, вырез которого открывал гениталии. Полиция еще раз обследовала место, где был задержан Сатклифф, и нашла недалеко от машины нож, молоток и веревку. Еще один нож был обнаружен в туалете полицейского участка после того, как его посетил Сатклифф. Через два дня после задержания Сатклифф дал признательные показания, сообщив подробности многих убийств.

Однако на суде, проходившем в апреле — мае 1981 года, свою вину в убийствах он не признал. Сатклифф заявил, что готов признаться лишь в непредумышленных убийствах, так как ”убивать проституток” ему ”велел голос Бога”, исходивший из одного из памятников на кладбище, где он работал могильщиком. Также подсудимый признал вину в покушении на убийства семи женщин. Хотя во время суда говорилось, что у Сатклиффа может быть психическое заболевание, его признали виновным, приговорили к 20 пожизненным срокам и отправили в тюрьму.

В 1984 году ”Йоркширскому потрошителю” поставили диагноз ”параноидная шизофрения” и перевели из тюрьмы на лечение в клинику закрытого типа. В 2016 году Сатклифф был признан судом психически здоровым и вернулся в тюрьму. На ”Йоркширского потрошителя” за время пребывания в тюрьме и клинике трижды нападали другие заключенные, в результате одного из таких нападений, совершенного в 1997 году, у Сатклиффа перестал видеть один глаз.

Из-за дела ”Йоркширского потрошителя” британская полиция подверглась резкой критике. В частности, по итогам расследования действий полиции, проведенного после того, как Сатклифф был задержан и осужден, выяснилось, что работа с материалами дела была организована ненадлежащим образом: информация хранилась в виде огромного количества бумажных карточек, работа с которыми была сложной и неэффективной.

Кроме того, были и человеческие ошибки. Так, одна из женщин, переживших нападение Сатклиффа, составила его достаточно точный портрет, но полиция не приняла показания во внимание, так как в тот момент считалось, что убийца нападает только на секс-работниц, к которым свидетельница не относилась. В другом случае полицейские, разговаривавшие с Сатклиффом, показали ему изображение отпечатка обуви, оставшегося рядом с одной из жертв, но не обратили внимания на то, что на нем самом были именно такие ботинки.

Ричард Маккан — сын первой опознанной жертвы ”Йоркширского потрошителя” Вильмы Маккан — признался 13 ноября в программе BBC Breakfast, что испытывает смешанные чувства, узнав о смерти Сатклиффа. ”Но есть как минимум один позитивный момент: теперь мы будем меньше слышать о нем и ничего больше не будет напоминать о том, что случилось много лет назад”. С ним согласен и бывший детектив Боб Бриджсток, который был на месте одного из преступлений Сатклиффа. ”Семьи жертв не проронят ни слезинки по нему, но его смерть оживит некоторые ужасные воспоминания. Для тех же, кто выжил после его нападения, некоторым облегчением станет то, что они больше не будут слышать о нем”, — заявил он в эфире BBC Radio 4.

13 убийств и семь покушений на убийства, возможно, не весь список преступлений Сатклиффа. Полиция проверяла ”Йоркширского потрошителя” на причастность еще к 19 убийствам, похожим на те, в которых вина Сатклиффа была доказана, в том числе к гибели двух женщин в Швеции. Однако никаких обвинений выдвинуто не было.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: