В Великобритании умер ”Йоркширский потрошитель”, убивший 13 женщин. Он заразился COVID-19, но отказался от лечения

У Сатклиффа в начале ноября был обнаружен коронавирус. Положительный тест на COVID-19, пишет Daily Mail, он сдал вскоре после того, как провел несколько дней в одной из больниц за пределами тюрьмы, куда его доставили для обследования.

Несмотря на обнаруженный коронавирус, Сатклифф отказался от лечения. Daily Mail предполагает, что такое решение было связано с религиозными убеждениями Сатклиффа, который был свидетелем Иеговы.

Питер Сатклифф, работавший могильщиком, а затем водителем грузовика, с 1975 по 1980 год убил как минимум 13 женщин и пытался убить еще семь. Почти все убийства были совершены на территории графства Йоркшир. Среди жертв Сатклиффа были как секс-работницы, так и женщины других профессий.

Для поимки ”Йоркширского потрошителя” была развернута одна из самых масштабных в британской истории операций. Полицейские девять раз опрашивали Сатклиффа, но не находили причин для его задержания, напоминает AP. Преступника задержали лишь в январе 1981 года после того, как застали с секс-работницей в его автомобиле, на котором были поддельные номера.

Сатклиффа доставили в полицейский участок и допросили в числе прочего по делу ”Йоркширского потрошителя”, так как он во многом соответствовал описанию разыскиваемого за эти убийства. Подозрения подкрепляла одежда задержанного, на его нижнюю часть тела под брюками был надет свитер, вырез которого открывал гениталии. Полиция еще раз обследовала место, где был задержан Сатклифф, и нашла недалеко от машины нож, молоток и веревку. Еще один нож был обнаружен в туалете полицейского участка после того, как его посетил Сатклифф. Через два дня после задержания Сатклифф дал признательные показания, сообщив подробности многих убийств.

Однако на суде, проходившем в апреле — мае 1981 года, свою вину в убийствах он не признал. Сатклифф заявил, что готов признаться лишь в непредумышленных убийствах, так как ”убивать проституток” ему ”велел голос Бога”, исходивший из одного из памятников на кладбище, где он работал могильщиком. Также подсудимый признал вину в покушении на убийства семи женщин. Хотя во время суда говорилось, что у Сатклиффа может быть психическое заболевание, его признали виновным, приговорили к 20 пожизненным срокам и отправили в тюрьму.