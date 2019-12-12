В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

Опрос, в котором приняли участие 105,6 тыс. человек, говорит о том, что главная оппозиционная сила — Лейбористская партия — рискует завоевать лишь 231 мандат, получив 33,8% голосов. Однако, принимая в расчет погрешности, YouGov не исключает, что тори в действительности получат меньше половины депутатских кресел, и в итоге ни у одной из партий не будет большинства. Подобная ситуация, известная в Великобритании под названием "подвешенный парламент", грозит сохранением неопределенности по вопросу о Brexit.

При таком развитии событий не будет реализована главная цель нынешнего голосования, которую преследовал премьер-министр, добиваясь проведения внеочередных выборов — вывести Великобританию из состава ЕС. До этого текст "бракоразводного" соглашения с Брюсселем, достигнутый предшественницей Джонсона, Терезой Мэй, трижды отклонялся депутатами. Новый премьер согласовал с Евросоюзом новую сделку, однако и ее парламент, разделенный между сторонниками и противниками Brexit, принять не смог. Не сильно помогало и то, что Консервативная партия за всеми внутренними дрязгами вокруг выхода из ЕС окончательно утратила большинство в Палате общин.

При таком раскладе досрочные выборы стали единственной, хотя и довольно рискованной возможностью положить конец сложившейся тупиковой ситуации. В предыдущий раз парламентские выборы проходили в Великобритании в 2017 году и также были внеочередными.