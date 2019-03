В Утрехте неизвестный устроил стрельбу в трамвае: три человека погибли, несколько ранены

Усилены меры безопасности в аэропортах, школах, на транспортных узлах, в правительственных зданиях. Детей просят не выпускать на улицу из школ. В качестве меры предосторожности закрыты все мечети в Утрехте, передает ТАСС. Полиция приведена в состояние повышенной готовности.

По данным полиции, нападавший скрылся, вероятно, на автомобиле. О преступнике пока нет никаких сведений, но не исключается, что у него были сообщники, передает Independent со ссылкой на представителя нидерландской полиции.

Полиция оцепила территорию вокруг трамвайной остановки. На место происшествия отправлены вертолеты скорой помощи. Полицейские просят местных жителей избегать района, где произошла стрельба, отмечает "Интерфакс" со ссылкой на нидерландские СМИ.

Между тем Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг заявил, что инциденты со стрельбой "произошли в нескольких местах" Утрехта.

Дополнительные меры безопасности принимают и в соседней Германии. "Мы обмениваемся информацией с коллегами в Нидерландах, а также с полицейскими федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Мы усилили контроль в районе городов Клеве и Ахен", — сказала представитель федеральной полиции Германии. В частности, повышен уровень контроля на границе с Нидерландами после стрельбы в Утрехте, который находится в 100 км от германских территорий.

В Нидерландах полиция взяла под усиленную охрану комплекс зданий Бинненхоф в Гааге, где располагается парламент и резиденция премьер-министра. В состояние повышенной готовности приведена полиция Амстердама, усилена охрана амстердамского международного аэропорта Схипхол.

В Роттердаме усиленные патрули полиции взяли под контроль улицы вокруг вокзалов и мечетей.

Bij een schietpartij in een tram in Utrecht zijn maandagochtend meerdere personen gewond geraakt. Het voertuig staat stil op het 24 Oktoberplein in Utrecht. https://t.co/GiOz3WsX04