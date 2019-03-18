18.03.2019, 16:45

В Утрехте неизвестный устроил стрельбу в трамвае: три человека погибли, несколько ранены


NEWSru.com
EST
Utrecht
UtrechtFoto: RICARDO SMIT, AFP

В голландском городе Утрехте неизвестный мужчина 18 марта открыл стрельбу в трамвае. "В результате инцидента три человека погибли и еще девять получили ранения", — сказал мэр Утрехта Ян ван Занен. Его обращение было опубликовано в Twitter.

Инцидент произошел в 10:45 по местному времени, сообщает городская полиция в Twitter. В сообщении сказано, что "много людей были ранены". Первоначально также сообщалось об одном погибшем.

Сотрудники правоохранительных органов склонны видеть в произошедшем признаки теракта. "Инцидент носил все признаки теракта", — сказал Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг.

Как передает издание NOS, около трамвая лежит тело, накрытое белой простыней. Информационное агентство Нидерландов ANP подтвердило гибель одного человека, передает ТАСС.

Посольство РФ в Нидерландах сообщило, что число и гражданство пострадавших на данный момент уточняется. Диппредставительство "находится в контакте с правоохранительным органами". В своей первой реакции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал инцидент вызывающим беспокойство и прервал встречу коалиционного правительства.

В свою очередь политические партии прервали свои предвыборные кампании, проходящие перед запланированными на 20 марта выборами в советы провинций.

Власти Нидерландов на период до 18 часов повысили до высшего, пятого, уровень террористической угрозы для провинции Утрехт, передает Reuters со ссылкой на Национального координатора по борьбе с терроризмом и безопасности.

Усилены меры безопасности в аэропортах, школах, на транспортных узлах, в правительственных зданиях. Детей просят не выпускать на улицу из школ. В качестве меры предосторожности закрыты все мечети в Утрехте, передает ТАСС. Полиция приведена в состояние повышенной готовности.

По данным полиции, нападавший скрылся, вероятно, на автомобиле. О преступнике пока нет никаких сведений, но не исключается, что у него были сообщники, передает Independent со ссылкой на представителя нидерландской полиции.

Полиция оцепила территорию вокруг трамвайной остановки. На место происшествия отправлены вертолеты скорой помощи. Полицейские просят местных жителей избегать района, где произошла стрельба, отмечает "Интерфакс" со ссылкой на нидерландские СМИ.

Между тем Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг заявил, что инциденты со стрельбой "произошли в нескольких местах" Утрехта.

Дополнительные меры безопасности принимают и в соседней Германии. "Мы обмениваемся информацией с коллегами в Нидерландах, а также с полицейскими федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Мы усилили контроль в районе городов Клеве и Ахен", — сказала представитель федеральной полиции Германии. В частности, повышен уровень контроля на границе с Нидерландами после стрельбы в Утрехте, который находится в 100 км от германских территорий.

В Нидерландах полиция взяла под усиленную охрану комплекс зданий Бинненхоф в Гааге, где располагается парламент и резиденция премьер-министра. В состояние повышенной готовности приведена полиция Амстердама, усилена охрана амстердамского международного аэропорта Схипхол.

В Роттердаме усиленные патрули полиции взяли под контроль улицы вокруг вокзалов и мечетей.

Читайте также: