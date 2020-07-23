В Украине снова захват заложников. В Полтаве мужчина угрожает взорвать себя вместе с полицейским

В Полтаве неизвестный мужчина угнал автомобиль, а затем якобы взял в заложники полицейского, приехавшего на вызов. Об этом сообщает Obozrevatel с ссылкой на местное издание "Полтавщина". Отмечается, что злоумышленник угрожает взорвать себя вместе с правоохранителем.
На место происшествия прибыли взрывотехники, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска, отметили на сайте Национальной полиции Украины в Полтавской области.
"На улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", — говорится в сообщении.
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