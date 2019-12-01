В Тунисе 23 человека погибли при ДТП с туристическим автобусом

Как стало известно, автобус частного туристического агентства направлялся из столицы в город Айн-Драхма.

По версии полиции, водитель превысил скорость на опасном участке трассы, после чего автобус перевернулся и скатился по крутому склону.

В нем находились 43 пассажира, большинство из них студенты, которые ехали на экскурсию. После инцидента 20 человек были доставлены в больницу, несколько человек в критическом состоянии.