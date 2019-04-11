В Судане произошел военный переворот. Президент страны — под домашним арестом

Президента поместили под домашний арест, сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник в Судане. Об отставке Омара аль-Башира со ссылкой на источники также сообщают ливанский телеканал al-Mayadeen и арабоязычный телеканал Al Arabiya. В этот день прошло заседание Генштаба Вооруженных сил, в котором не участвовал президент, пишет суданская газета Sudan Tribune.

По словам источников al-Mayadeen, военные заявили, что Омар аль-Башир, возглавляющий страну с 1989 года, уйдет со всех постов. Также военные решили уволить всех заместителей и помощников главы государства и отправить в отставку правительство страны. Около 100 бывших и нынешних чиновников из окружения президента арестованы, сообщает суданский информационный портал Al Mashhad Al Sudani. Попытка контрпереворота не удалась, говорят источники Al Arabiya.

Вооруженные силы Судана решили создать военный совет. Этот орган будет управлять страной в течение переходного периода, который продлится до одного года. В штабе армии идут переговоры на высшем уровне о том, кто может возглавить совет. По словам источников, главой совета может стать министр обороны и вице-президент Судана Ахмед Авад Ибн Сауд.

Военные контролируют государственное телевидение и радио. ”Вооруженные силы в ближайшее время выступят с важным заявлением”, — сообщает суданское государственное телевидение, не раскрывая подробностей. Вместо регулярных программ на ТВ показывают военные марши, а по радио звучит патриотическая музыка — подобное часто происходит при попытках военных переворотов, отмечает Al Arabiya. Также военные заняли ключевые дороги и мосты в Хартуме, столице Судана. Бронетранспортеры и танки также стоят возле штаба армии. По сообщениям AFP и Reuters, солдаты напали на офис группы, связанной с правящей партии Судана.