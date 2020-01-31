31.01.2020, 21:55
В столице Австралии объявили чрезвычайное положение
В Канберре объявили чрезвычайное положение. К югу от австралийской столицы вновь горит лес. Пожаром уже охвачено 18,5 гектара лесных угодий.
В Канберре объявили чрезвычайное положение. К югу от австралийской столицы вновь горит лес. Пожаром уже охвачено 18,5 гектара лесных угодий.
Огонь угрожает домам в Канберре и в ее пригородах. Пламя трудно остановить. В городе стоит жара 40 градусов. Вдобавок дует сильный ветер, передает tvr.by.
Из-за природной катастрофы за последние пять месяцев в Австралии погибли не меньше 33 человек и свыше миллиарда животных. Выжжено 11 миллионов гектаров леса.
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