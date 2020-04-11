В США за сутки впервые умерли более 2 тысяч пациентов с коронавирусом

Суточный прирост смертей от коронавируса в Соединенных Штатах продолжает увеличиваться. Так, 7 апреля стало известно о 1736 умерших, 8 апреля — 1973, 9 апреля — 1783. 10 апреля в стране был побит очередной "рекорд" по количеству погибших — 2 108 человек. Это также самое большое число летальных исходов за сутки среди всех стран мира.

По данным университета, к настоящему моменту в Соединенных Штатах умерли 18 637 человек, из них почти 6 тыс. — в городе Нью-Йорке, эпицентре вспышки коронавируса в стране.

У 499 252 человек в США подтверждено заражение коронавирусом, 28,7 тыс. полностью выздоровели, отмечает университет. По данным сайта Worldometer, Соединенные Штаты уже преодолели отметку в полмиллиона заболевших (502 318 случаев COVID-19).

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!