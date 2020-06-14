В США вылечившийся от COVID-19 пациент получил счет на миллион долларов

Гражданин США 70-летний Майкл Флор получил счет на 1,12 млн долларов за лечение от COVID-19. Документ занимает 181 страницу и включает почти 3000 позиций, передает DW.

Мужчина провел 62 дня в клинике Swedish в городе Иссаку​​​​​​а недалеко от Сиэтла. Его состояние было критическим, медсестра ночной смены держала у его уха телефонную трубку, чтобы Флор смог попрощаться с родными.

За время лечения палата в отделении интенсивной терапии обошлась Флору в 9736 доллара в день, а аппарат искусственной вентиляции легких, который требовался пожилому мужчине на протяжении 29 дней, — еще в 2835 доллара за каждые сутки. Флор участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare, поэтому ему не придется платить значительную часть общей суммы, отмечает издание.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 7,7 млн жителей планеты, а около 430 000 человек скончались от последствий вызываемого им заболевания COVID-19. Больше всего заражений (свыше 2 млн случаев) и летальных исходов (свыше 115 000) — в США.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!