В США вылечившийся от COVID-19 пациент получил счет на миллион долларов

Гражданин США 70-летний Майкл Флор получил счет на 1,12 млн долларов за лечение от COVID-19. Документ занимает 181 страницу и включает почти 3000 позиций, передает DW.
Мужчина провел 62 дня в клинике Swedish в городе Иссакуа недалеко от Сиэтла. Его состояние было критическим, медсестра ночной смены держала у его уха телефонную трубку, чтобы Флор смог попрощаться с родными.
За время лечения палата в отделении интенсивной терапии обошлась Флору в 9736 доллара в день, а аппарат искусственной вентиляции легких, который требовался пожилому мужчине на протяжении 29 дней, — еще в 2835 доллара за каждые сутки. Флор участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare, поэтому ему не придется платить значительную часть общей суммы, отмечает издание.
Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 7,7 млн жителей планеты, а около 430 000 человек скончались от последствий вызываемого им заболевания COVID-19. Больше всего заражений (свыше 2 млн случаев) и летальных исходов (свыше 115 000) — в США.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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