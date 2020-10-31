В США впервые зарегистрировали более 100 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки(15)
В США 30 октября выявили более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает Reuters, ссылаясь на данные органов здравоохранения США.
В США 30 октября выявили более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает Reuters, ссылаясь на данные органов здравоохранения США.
Всего за 24 часа в стране вирус выявили у 100 233 человек, что стало максимальным суточным приростом в США с начала пандемии, передает "Медуза". Предыдущий рекорд зарегистрировали 29 октября, когда за день коронавирус обнаружили у 91 248 человек.
В США зафиксировали максимальный суточный прирост среди всех стран мира за все время пандемии. Предыдущий рекордный прирост зарегистрировали в сентябре в Индии, когда за день вирус обнаружили у 97 894 человек.
Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий распространение коронавируса в мире в реальном времени, сообщил о меньшем количестве заболевших: по его данным, 30 октября в США выявили 99 321 новый случай заболевания.
Общее число заболевших COVID-19 в США превысило девять миллионов человек. Из них почти 230 тысяч человек умерли, еще более 3,5 миллиона человек выздоровели.
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