В США вернули применение смертной казни на федеральном уровне. Пятерых казнят уже в этом году(33)
Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов, пишет РБК.
Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов, пишет РБК.
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. О принятом решении сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Генеральный прокурор США Уильям Барр уведомил о принятом решении исполняющего обязанности главы Федерального управления тюрем США Хью Гурвица и поручил тому назначить даты казни для пяти преступников, признанных виновными в убийстве детей и пожилых. Речь идет о самых вопиющих случаях, когда убийцы издевались над людьми, прежде чем убить их, а также насиловали малолетних. В соответствии с предложенным графиком, все пятеро будут казнены в декабре 2019 года и январе 2020-го.
В соответствии с документом умерщвлять преступников будут посредством инъекции пентобарбитала — психотропного средства, передозировка которого приводит к смерти.
На федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась в США с 2003 года. При этом властям штатов было разрешено самостоятельно определять, отменять высшую меру наказания или нет. В 23 штатах смертная казнь запрещена. В их числе Нью-Йорк, Нью-Джерси, столичный округ Колумбия.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Пенсионерка из Витебска более 20 лет получала двойную пенсию
В России создали уникальный двигатель для автомобилей
Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
Известную спортсменку с Украины убили и утопили