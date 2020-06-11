В США предложили ввести "самые жесткие" санкции против России

Республиканский исследовательский комитет (Republican Study, крупнейшее объединение внутри фракции республиканцев в палате представителей США) представил доклад с предложениями по дополнительным санкциям против России.

Республиканцы предлагают признать Россию ”спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции, ”Хезболлы”, ”Талибана” и ”Русского имперского движения”. США они признаны террористическими группировками. Республиканцы отмечают, что признание государства спонсором терроризма влечет за собой ряд ограничений, в том числе запрет на экономическую деятельность. Они утверждают, что в качестве первого шага конгресс должен принять законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной — спонсором терроризма (Stopping Malign Activities from Russian Terrorism Act).

Большую ограничений, описываемых в новом докладе республиканцев, еще в мае 2019 года изложили представители комитета по финансовым услугам палаты представителей США. Тогда они представили для общественного обсуждения черновик сводного законопроекта по новым ограничениям для России.

Нынешний доклад республиканцев, как и прошлогодний документ, предлагает ввести санкции против компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты страны, ограничения на выкуп российского суверенного долга иностранными инвесторами, а также санкции в рамках законопроекта ”О защите американской безопасности от агрессии Кремля” (DASKAA).

Помимо этого в санкционный список SDN необходимо внести Внешэкономбанк (ВЭБ). Комитет по финансовым услугам палаты представителей включить туда одну или несколько финансовых организаций. Кроме ВЭБа, в прошлогоднем документе фигурировали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк. Кроме этого, Россию следует исключить из международной системы платежей SWIFT, считают представители власти США.

В докладе отмечается, что санкции против России необходимо распространить и на ”лидеров ее кампании по дезинформации”. В качестве примера республиканцы предлагают ввести ограничения для председателя совета директоров АФК ”Система” Владимира Евтушенкова, бывшего премьер-министра Грузии Бидзина Иванишвили, ”близкого союзника” президента Владимира Путина и ”пророссийского олигарха”, лидера украинской партии ”Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктора Медведчука.