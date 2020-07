В США демонстрации и беспорядки идут уже третий месяц — и вряд ли закончатся в ближайшее время

Кроме того, сообщает USA Today, столкновения происходят не только между демонстрантами и полицией, но и между вооруженными группировками: в Луисвилле полиции удалось мирно разрешить противостояние между 300 членами афроамериканского ополчения NFAC (Not Fucking Around Coalition) и 50 представителями ультраправого движения. Обе стороны были тяжело вооружены. Проходят и митинги сторонников власти: в Чикаго в субботу, 25 июля, состоялась демонстрация противников инициативы по урезанию бюджетов полиции под названием ”Поддержи синих” (Back the Blue) — то есть полицейских.

Новая фаза протестов против полицейского насилия началась в Портленде, где демонстрации проходят каждый день уже два месяца подряд. Помимо Портленда похожие акции протеста набирают силу и в других американских городах: самые крупные — в Окленде, Лос-Анджелесе и Сиэтле, но акции гражданского сопротивления привлекают и жителей менее крупных городов типа Ричмонда, штат Вирджиния, пишет The New York Times. В Остине, штат Техас, в перестрелке погиб один из протестующих.

Во многих случаях мирные акции протеста заканчиваются вандализмом и разрушением. В Окленде демонстранты подожгли здание суда, перебили окна в полицейском участке и разукрасили его стены граффити. В Сиэтле участники акции протеста забросали полицейских пиротехникой, в результате чего пострадали 12 офицеров, сообщает The New York Post. На кадрах местных телекомпаний и журналистов из Сиэтла также видны масштабные разрушения в городе и множество еще горящих, дымящихся и подвергшихся актам вандализма зданий.