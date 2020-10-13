"В соседний дом попал снаряд, погибла 9-летняя девочка". Что говорят беженцы из Нагорного Карабаха и дадут ли разрешение на въезд корреспонденту RusDelfi

С каждым днем все сложнее попасть на территорию Нагорного Карабаха или, как его называют в Армении, Арцаха, где идут военные действия. После того, как один российский журналист самовольно проник в Степанакерт, власти Армении усилили контроль за территорией.
Сейчас посторонним людям попасть на территорию Нагорного Карабаха невозможно. Журналистам — сложно, с каждым днем все труднее и труднее. Все дело в военном положении, ситуация не разряжается, несмотря на объявленное в Москве перемирие. Дорога из Еревана в Степанакерт пролегает через Горис. До Гориса можно доехать на такси, либо на маршрутке, которая выходит с автовокзала два раза в день — в 9:00 и 15:00. Дорога занимает примерно 3,5 часа. Билет на маршрутку стоит 2500 драм (4,40 евро), на такси значительно дороже, около 24 000 драм (около 43 евро). Если учесть, что в Ереване такси очень дешевое и за маршрут по расстоянию от Виру Кескуса до конца Ласнамяэ будет стоить порядка 1000-1200 драм (около 2 евро), то 24 000 драм — хорошая сумма для таксиста, но ехать в Горис все отказываются. Да и не смогут туристы в эти дни въехать в Горис.
Прибыв с таксистом на автовокзал, стали искать место отправления маршрутки на Горис. Армяне в любой ситуации стараются помочь. Место отправления удалось найти быстро. Купив билет в кассе, которая расположена в небольшой будке, решил выпить кофе. Люди, стоявшие у маршрутки указали на женщину, которая под навесом продавала булочки и напитки.
- Там хороший кофе, армянский, — уточнил один из пассажиров.
Когда подошел к продавщице и попросил кофе, то рядом стоявший у обеденного пластмассового столика мужчина по-русски обратился к продавщице: — Я плачу. Повернувшись ко мне, он поднял руку вверх и сказал: — Все! — Тем самым он дал понять, что это его принципиальное решение заплатить за меня. Он даже не знал, куда направляюсь, просто увидел, что я не местный. Но когда узнал о цели визита, одобрительно кивнул, пожелал счастливого пути.
В 20-местной маршрутке остались свободными лишь 6 мест. Как только маршрутка тронулась, один из пассажиров — пожилой худощавый мужчина лет 70 начал ругаться на водителя. Длилось это недолго. Через минут 20 после отправления маршрутка свернула в расположенный у дороги гараж. Пожилой мужчина вновь повысил голос на водителя. Они долго препирались, после чего маршрутка выехала на дорогу и мы продолжили путь.
Примерно на полпути нашу маршрутку остановили на полицейском блокпосту. Разумеется, больше всего вопросов у полиции вызвала цель моего визита. Минут 20 по телефону они устанавливали мою личность по внутренней базе данных.
"Извините, что пришлось задержать. Но у нас военное положение, мы обязаны все тщательно проверять. Всего вам хорошего", — возвращая паспорт, на чистом русском сказал один из блюстителей порядка.
Вернувшись в маршрут, приношу людям извинения за то, что из-за меня всех задержали и поясняю, куда направляюсь.
- Ничего страшно. Не беспокойтесь, — на перебой друг другу одобрительно отреагировали пассажиры. — Вы главное берегите себя там, — добавил кто-то из них. Я даже не могу сосчитать, сколько раз я слышал эту фразу за последние дни.
Через минут 15 маршрутка остановилась около придорожного кафе. Видно, что здание новое. Попав внутрь, ощущаешь себя, как будто где-то в Европе. На прилавке готовая еда: пицца, шашлыки, салаты. В холодильниках лимонады, минералка, пиво.
Я сел за столик с тем самым пожилым мужчиной, который о чем-то ругался с водителем. В Ереван он ездил за лекарствами, а сам, как оказалось, проживает в Степанакерте. Предложил после Гориса вместе ехать в Степанакерт. Для этого, по его словам, надо поймать маршрутку. Сейчас туда автобусы не ходят.
"А вы знаете, почему я накричал на водителя? Он хотел вместе с пассажирами ремонтировать машину", — пояснил он причину недавнего конфликта.
В Горисе мне предстояло найти пресс-центр, в котором предстояло получить разрешение на въезд в Арцах. С каждым днем все сложнее попасть в эту точку. В пресс-центре предупредили, что в городе запрещено снимать стратегические объекты.
Однако можно поговорить с жителями Степанакерта, которых сейчас много в Горисе. К сожалению, и этого пока нельзя сделать. В одном из отелей, где остановились степанакертцы, сообщили, что интервью делать запрещено. Такое указание поступило утром от руководства отеля. Девушка на ресепшене пояснила, что в последнее время публикуется много дезинформации. Но предложила прийти на следующий день и решить этот вопрос с начальством.
Выйдя из отеля, я отправился гулять по городу.
— Здравствуй, дорогой! Садись, покатаю тебя, покажу город. Все бесплатно, — обратился ко мне водитель старого белого "Москвича", на крыше которого был установлен таксоплафон.
Таксист хотел показать виды города сверху, поэтому мы поехали на вершину горы. Однако не судьба — лицезреть Горис с высоты не получилось, нас остановил полицейский патруль. Они строго настрого запретили вести какие-либо съемки, объяснив это военным положением.
Я еще вчера ездил туда, — пояснил таксист Давид. Ситуация меняется с каждым днем. В отеле, в котором я остановился, ждали разрешения на въезд в Арцах другие журналисты из Армении, а также Англии. Они сказали, что получили разрешение лишь на третий день ожидания.
Как только будет выдано разрешение, предстоит решить еще один вопрос: как добраться до Степанакерта. Местные таксисты отказываются ехать. По словам Давида, днем ранее он нашел одного человека, которые отвез в Степанакерт группу журналистов за 60 000 драм (105 евро).
На следующий день в отеле, в котором я остановился, заметил несколько семей. Как предполагал — это жители Арцаха, которые стихийно покинули свои дома. Владелец отеля Хамлет разместил несколько семей бесплатно. Обеспечивает их едой и продуктами. Женщины на кухне готовят.
Отобедать за общим столом настоятельно позвали и меня. На столе были жаренная картошка, консервированный горох с приправами, и похоже, добавлением жареного яйца, пирожки с капустой и яблочный компот.
Разумеется, тему происходящего в Арцахе мы не обошли стороной.
27 сентября в 7:30 утра начали бомбить. Сначала подумали, что это гроза. Но когда увидели, что бомбят, быстро запеленали одного ребенка одеялом, другого схватили голым и выбежали на улицу. А там все соседи, все перепуганы. Мы побежали в подвал. Через пару часов пришли военные и сказали уезжать. А в это время в соседний дом попал снаряд. Там погибла 9-летняя девочка. Ее мать, брат и сестра получили ранения, — вспоминает Жанна, у которой на линии фронта сейчас находятся муж и сын.
Владелец отеля Хамлет говорит, что не мог обойти стороной происходящее и оставить в беде людей. — Это же мой родной народ, мы едины. Особенно сейчас, когда у нас идет война. По-другому нельзя, — говорит Хамлет.
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